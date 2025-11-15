Médicos reclaman un estatuto propio que reconozca su singularidad

El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha acudido a la manifestación convocada por el Comité de Huelga de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en protesta del borrador del Estatuto Marco del personal estatutario, donde ha afirmado que el colectivo médico español tiene "un rechazo absoluto" al borrador del estatuto marco propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García. "Hemos hecho dos días de huelga y ahora hay cuatro días en diciembre", ha insistido.