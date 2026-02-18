Los médicos vuelven a manifestarse para reclamar un Estatuto propio

Badajoz, 18 de febrero de 2026. El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y del sindicato Simex, Pedro Hidalgo, ha señalado que Simex y las instituciones colegiales en la capital pacense y cacereña vuelven a salir a la calle en esta semana de huelga y ha especificado que están en "un desencuentro". "Una ministra que no quería a sus médicos podría ser el cuento que les podría decir hoy", ha apuntado en alusión a la de Sanidad, Mónica García, para disculparse con los ciudadanos por lo que está ocurriendo con el "deterioro" y el aumento de las listas de espera.