Menos tojo y más bonos de carbono, fórmulas de experto para luchar contra incendios forestales

"Si incrementamos la productividad en los sistemas de matorral, la fijación de CO2 es más que suficiente para cubrir todas las emisiones que hace Galicia en este momento y, aún encima, nos sobrarían muchas, con lo cual se podrían comercializar a todo el mundo".Quien lo propone es el catedrático de edafología y química agrícola de la facultad de biología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Felipe Macías, quien este miércoles ha impartido una conferencia en un seminario sobre incendios forestales en el Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais.