Mercería en Paiporta: "El 29O es una fecha que vamos a recordar siempre, nos guste o no"

Ángeles Jerusalén regenta una mercería en Paiporta a unos metros del barranco del Poyo y que quedó arrasada por la dana del 29 de octubre. Dos meses después, en diciembre, pudo levantar la persiana de su negocio como pudo y con el poco género que le pudieron traer los representantes. "Tenía solo dos estanterías de metal y cajas de cartón forradas con papel blanco, así empecé a trabajar", recuerda. Aunque los vecinos de Paiporta han podido salir para adelante tras la tragedia, Ángeles afirma que esta fecha, el 29 de octubre, la "vamos a recordar siempre, nos guste o no. Muchos vamos a decir que ese día hemos vuelto a nacer, o sea que celebraremos dos cumpleaños".