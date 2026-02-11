MF Renovables se alza con el Premio Pyme del Año en Badajoz

Metal Frame Renovables, una empresa que surge en Extremadura para cubrir la necesidad de soluciones estructurales para el sector fotovoltaico, ha recibido el Premio Pyme del Año de Badajoz, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.La empresa que inició su actividad en enero del año 2020 tiene una facturación acumulada superior a 48 millones de euros.Actualmente tiene varios retos inminentes como solventar la coyuntura geopolítica, la mejora de la eficiencia y la captación de talento. Aunque lo que más les preocupa es la competencia con el mercado asiático.Desde su fundación han contado con un aliado esencial.MF Renovables tiene otro objetivo a corto plazo, asentarse en los mercados europeos con la agrovoltaica y los parkings de hormigón.