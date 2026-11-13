Microsoft recupera sus servicios tras la caída, aunque advierte de "problemas intermitentes"

Madrid, 13 de noviembre de 2026.
Tras más de 20 horas en las que sus servicios se han visto afectados, Microsoft va recuperando poco a poco la normalidad. Teams, Outlook y su 'software' de Inteligencia Artificial, Copilot, han visto perjudicados sus servicios en distintas regiones, pero la compañía ha compartido que están viendo un progreso continuo en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico.
(Fuente: DPA/X/Europa Press)