Mikel Torres defiende la huelga del 11 de noviembre: "Es un derecho fundamental"

Vitoria, 8 de octubre de 2026. El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha valorado la convocatoria de huelga general para el próximo día 11 de noviembre. Al respecto ha asegurado que "la huelga es un derecho fundamental" y ha remarcado que "después de 14 años es una muy buena noticia". "Hoy en día, uno de los grandes problemas que hay es que el tener un trabajo no te garantiza poder acceder a una vivienda asequible, por tanto los dos son perfectamente compatibles", ha sentenciado.