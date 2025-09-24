Publicado 24/09/2025 23:44:22 +02:00CET

Miles de personas claman en San Sebastián junto al mundo del cine por el fin del genocidio

Miles de personas se han manifestado este miércoles, convocados por la comunidad palestina en Euskal Herria y representantes del mundo cinematográfico, en el marco del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, para exigir el fin del genocidio de Israel en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino. Entre los manifestantes se encontraban el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, así como los cineastas Julio Médem, Isaki Lacuesta, Alberto San Juan o Dolores Fonzi.

