Ministerio de Transportes y sindicatos llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los sindicatos ferroviarios han llegado a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que ha comenzado este lunes y que iba a alargarse hasta el miércoles. Desde el Departamento encabezado por el ministro Óscar Puente aseguran que suscriben "por completo" las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar acuerdo. Los propios sindicatos lo han calificado de "histórico" y han explicitado que incluye mejoras en inversión, mantenimiento y personal.