El Ayuntamiento de Marbella retira en un solo día 374 toneladas de alga invasora en la playa de Nueva Andalucía

Retirada de alga invasora en la playa de Nueva Andalucía - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha retirado en un solo día un total de 374 toneladas de alga invasora en la playa de Nueva Andalucía, dentro del dispositivo especial activado para hacer frente a estos episodios que afecta al litoral del municipio de una forma cada vez más recurrente.

Los trabajos se han desarrollado de manera intensiva durante toda la jornada con el objetivo de garantizar la limpieza de la franja de arena y reducir el impacto de los arribazones.

Así lo ha explicado el concejal del área, Diego López, quien ha especificado que "a pesar de la importante cantidad retirada, el agua continuaba acumulando una elevada concentración de biomasa, lo que dificulta la actuación directa, ya que la maquinaria no puede acceder al interior del mar para realizar labores de retirada en esa zona".

En este sentido, ha apuntado que "la intervención se centra en la limpieza y recogida del alga que llega a la orilla, mientras que la presencia de material en el agua depende de la evolución de las corrientes y del estado de la mar".

Además, ha señalado que "ante la inactividad del Gobierno Central, competente en la materia, desde el Consistorio se mantendrá el dispositivo operativo y la coordinación del servicio de limpieza para continuar con la retirada de algas conforme sigan llegando a la costa, reforzando los medios disponibles cuando sea necesario y adaptando la operativa a las condiciones marítimas".

El fenómeno está vinculado a la expansión del alga asiática Rugulopteryx okamurae, una especie exótica invasora que desde hace años provoca episodios recurrentes en distintos puntos del litoral, con consecuencias medioambientales y también económicas, al tener que hacer frente los municipios a las limpiezas cada vez más frecuentes para preservar el estado de las playas.

Ha reiterado "el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del litoral" y ha insistido en que "continuaremos trabajando para minimizar los efectos de este y los episodios que estén por venir, priorizando la seguridad, la salubridad y la imagen de las playas del municipio".