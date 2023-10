La ministra Sánchez: La amnistía de Sumar "no es del PSOE"

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha dicho que el dictamen jurídico sobre el encaje constitucional de una ley de amnistía hecho público este martes por Sumar "no es del PSOE" y ha asegurado que el Gobierno se mueve en el marco de la legalidad y la Constitución.Sánchez, que ha participado en la inauguración del Salón Náutico este miércoles en Barcelona, ha explicado que el dictamen sobre la amnistía "es una propuesta de Sumar, no del PSOE" y ha subrayado la voluntad de su partido de lograr un acuerdo de mayoría para reeditar un gobierno progresista.La ministra ha defendido la necesidad de ser discretos en las cuestiones que se trabajen en la negociación: "Siempre hemos dicho que nos movemos en el marco de la legalidad y la Constitución. No nos pronunciamos sobre hipótesis".