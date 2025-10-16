La ministra de Sanidad asiste al foro de Hospiten ‘La profesión médica en España’

Con el objetivo de reconocer, poner en valor y visibilizar la labor esencial de los profesionales médicos, expertos del sector sanitario se han dado cita en 'La profesión médica en España', un foro organizado por Europa Press en colaboración con Hospiten. El encuentro ha contado con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García. En esta misma línea de compromiso, Hospiten trabaja construyendo ecosistemas de bienestar alrededor de las personas, impulsando una atención sanitaria de calidad.