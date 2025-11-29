MINOROANTXUS

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha lamentado la "oportunidad perdida" este viernes para que el Rey Felipe VI hubiera pedido perdón por el bombardeo de Gernika y ello, a su juicio, deja "patente" la diferencia entre el Estado español y el alemán "en términos democráticos y de reconocimiento a las víctimas de injusticias" tales como la de ese ataque.Díez Antxustegi se ha referido al acto de desagravio con las víctimas del bombardeo de Gernika desarrollado este viernes en la villa foral con la presencia del presidente de la República Federal alemana, Frank-Walter Steinmeier, el rey Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales.Díez Antxustegi ha asegurado que el PNV estuvo en Gernika por dos razones, principalmente "por respeto y reconocimiento" a las víctimas del bombardeo de Gernika y, en segundo lugar, como reconocimiento al "importante paso" por el Estado de Alemania."Sí que nos llama la atención o nos parece algo a destacar la situación en la que queda el Estado español, aunque sólo sea por comparación", ha manifestado.A su juicio, el Estado español perdió este viernes "una magnífica oportunidad" para pedir perdón a las víctimas y reconocer "el daño causado en aquel bombardeo a través de su Rey, "que vino pero no quiso hacer el acto que sí que hizo el presidente de Alemania".Por lo tanto, según ha manifestado, queda "patente" la diferencia entre el Estado español y el alemán "en términos democráticos y de reconocimiento a las víctimas de injusticias tales como el bombardeo de Gernika".PRESUPUESTOS VASCOSAdemás, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, ha afirmado que están en el "buen camino", en el de la "centralidad", si el PP considrea los Presupuestos vascos de 2026 "socialistas y de izquierdas" y EH Bildu "neoliberales y de derechas".Díez Antxustegi ha realizado estas reflexiones en Vitoria en torno a los Presupuestos vascos tras concluir esta semana el plazo para presentar las enmiendas a las Cuentas vascas.El dirigente jeltzale ha asegurado que los grupos de la oposición, que han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto, "no se han sumado" al proyecto de presupuestos presentado por el gobierno.Según ha indicado, le llama la atención que para el PP este presupuesto sea "socialista y de izquierdas" y que, para EH Bildu, sea "un presupuesto neoliberal y de derechas". Eso, a su juicio, significa que están "en el buen camino, en la centralidad, desde la moderación, y respondiendo a los principales retos como la seguridad, la vivienda y la salud".Díez Antxustegi ha señalado que, aunque los grupos no se han sumado al proyecto en la totalidad, ahora es el momento de analizar las enmiendas parciales. "Y es en lo que estamos", ha remarcado.(Fuente: PNV)