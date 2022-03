Monago pide "anticipación" en avisarle si se quiere que no siga

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha incidido en que "todavía" no sabe si va a concurrir o no al Congreso Regional para optar o no a la reelección como líder del PP extremeño, y ha reconocido que la llegada de Alberto Núñez Feijóo al partido a nivel nacional "no cambia" su "posición vital" en cuanto a que "siempre" ha estado "a disposición del partido, antes y ahora". Ha matizado que al nuevo equipo que liderará el partido en España lo único que le ha pedido es que si se quiere prescindir de él que se le comunique "con anticipación" para "recoger los papeles".