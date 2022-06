Mónica Oltra afirma que no ha hablado con Puig sobre su imputación

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que no ha hablado de su imputación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que ha visto esta mañana en el pleno y le ha dado "dos besos", y ha defendido: "No necesitamos hablar. Yo he dado todas las explicaciones en Les Corts y el presidente sabe perfectamente lo que hay". Respecto a si Puig estaría legitimado para destituirla, Oltra ha recordado que es "una cuestión política" y que no le va a "añadir presión": "Si tengo que quedar a solas con él será para hablar de temas más beneficiosos para el pueblo valenciano que éste".