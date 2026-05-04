Montero acude al debate de RTVE con "ilusión de llegar a los ciudadanos" para que voten el 17M

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 4 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que acude al debate 'a cinco' que organiza este lunes, 4 de mayo, Radio Televisión Española (RTVE) de cara a las elecciones autonómicas del día 17 con "ilusión" de poder "llegar" a los ciudadanos abordando cuestiones que les puedan generar más "impacto", con el fin de que puedan ir "empoderados" a votar en estos comicios. Son declaraciones que la candidata socialista realizó este pasado sábado en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla), a preguntas de los periodistas de cara a este debate que este lunes organiza RTVE con los candidatos a la Junta de las cinco formaciones que han tenido representación parlamentaria en la última legislatura; es decir, Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A); Manuel Gavira (Vox); Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).