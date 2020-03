Montero acusa a Ciudadanos de "mentir igual que el PP"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, de "mentir igual que su socio del Gobierno, el PP" y ha asegurado que no dijo eso exactamenteen referencia a unas declaraciones que hizo la ministra en febrero en las que decía que las mujeres que denunciaban una agresión sexual eran preguntadas por su vestimenta. "Yo simplemente no dije eso, lo aclaré después en una de las siguientes frases que a ustedes no les gusta leer", se ha defendido la ministra.