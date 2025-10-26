Montero afirma que los fallos en el cribado son "consecuencia" del Gobierno de Juanma Moreno

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acudido este domingo a la concentración convocada por Amama Sevilla en la capital andaluza, donde ha exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante los errores desvelados en el programa de detección precoz que han provocado retrasos en la realización de pruebas diagnósticas contra el cáncer, los cuales, según ha advertido, no han ocurrido por "un error del sistema", sino que es "consecuencia de que gobierne Moreno Bonilla", y de "cómo gobierna el PP".(Fuente: Podemos)