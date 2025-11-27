Montero afirma que presentará PGE aunque se tumbe la senda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remarcado este jueves que el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad 2026-2028 --el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026-- "no va a impedir en ningún momento" que el Gobierno formule las cuentas públicas del próximo año, al tiempo que ha advertido de que serán los gobiernos autonómicos los perjudicados de esa negativa, ya que no podrán contar con un mayor margen de gasto.(Fuente: Congreso)