Montero critica a Moreno por mentir sobre menores migrantes tras la llamada de Pradales

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comentado este viernes "el bochorno" que le produce que el lehendakari, Imanol Pradales, "haya tenido que llamar al presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno (PP-A), "para decirle que miente cuando está trasladando que hay una discriminación en el reparto de los menores" migrantes que están en Canarias "en condiciones que no pueden esperar ni un minuto más" para su desvío a otras comunidades autónomas.