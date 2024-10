La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la corrupción "no puede tener cabida" en la democracia española. Lo ha dicho este lunes en el marco de la jornada 'World in Progress' organizada por el grupo Prisa, en la que ha añadido que la ciudadanía "debe saber" que el Gobierno tiene los recursos para atajar estas situaciones, que ha calificado de lamentables.(Fuente: World in Progress Barcelona)