Montero elogia el "acento andaluz" del Gobierno de España y a un PSOE que "cree en la victoria"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha elogiado el "acento andaluz" del Gobierno de España y ha presentado a su formación como un partido "fuerte y unido" que "cree en la victoria". "Vamos a por ellos, vamos a a la victoria de la mano de nuestro presidente y secretario general, que siempre nos apoya". "Andalucía merece estar en las mejores condiciones y aportará talento, cultura y diversidad para enriquecer a España".(Fuente: PSOE)