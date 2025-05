La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha participado este sábado en una manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, donde ha denunciado la situación crítica del sistema sanitario madrileño. "No hay democracia y no hay dignidad de la vida si cuando te pones enferma no puedes acudir al mejor hospital público", ha señalado.