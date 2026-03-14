Montero incide en que el Gobierno aprobará medidas por subida de precios cuando sea "oportuno"

Algeciras, 14 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido este sábado en subrayar que el Ejecutivo central ya tiene "preparado el paquete de medidas" que tiene previsto aprobar en próximos días para hacer frente a la subida de precios que se derive de la guerra iniciada en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, y aprobará dichas iniciativas, que serán de "diferente intensidad, dependiendo de cómo vaya evolucionando los precios", en el momento en que sea "adecuado y oportuno". (Fuente: PSOE Andalucía)