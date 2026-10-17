Montero lanza su candidatura y acusa a Frente Amplio de preferir pactar con PSOE en Senado

Madrid, 17 de octubre de 2026. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado a los partidos de Frente Amplio de haber preferido pactar con el PSOE para concurrir al Senado antes que cerrar acuerdos electorales con Podemos en distintas comunidades autónomas, pese a que, según ha asegurado, algunas de esas negociaciones estaban "muy avanzadas o incluso cerradas". (Fuente: PODEMOS)