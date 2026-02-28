Montero minimiza las encuestas y asegura que Andalucía "se levantará contra Moreno"

Sevilla, 28 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha minizado este sábado 28 de febrero los sondeos de intención de voto que auguran una amplia victoria del PP en las elecciones autonómicas con el PSOE a la baja seguido muy de cerca por Vox y se ha mostrado convencida de que los progresistas "se levantarán" en las urnas contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para defender los servicios públicos.