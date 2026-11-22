Barcelona, 22 de noviembre de 2026. La cabeza de lista de Podemos al Congreso, Irene Montero, ha pedido que se derogue la conocida como 'Ley Beckam' y los privilegios fiscales para los extranjeros que trabajan en España y se ha dirigido a ellos: "Expats', you have to pay" (Expats, tenéis que pagar). Así se ha pronunciado este domingo en el acto central de campaña de ERC en Barcelona, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), junto el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. (Fuente: ERC)