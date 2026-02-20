Montero pide esperar las pruebas de accidente en Adamuz y acusa a PP de querer culpar a Sánchez

Sevilla, 20 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado este viernes sobre la investigación de las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el uso político que se pueda hacer de éste por cuanto ha atribuido al Partido Popular que su pretensión es que "el responsable sea Pedro Sánchez", convencida de que la motivación de fondo del "adversario político" es que el siniestro "sea achacable directamente al presidente del Gobierno"."No voy a comprar ningún marco mental en el que alguien quiera insinuar, sin ningún tipo de pruebas, de evidencias, de que hay algo que no se ha hecho a tiempo o no se ha hecho correctamente", ha proseguido argumentando Montero en un Desayuno Informativo de Europa Press Andalucía celebrado este viernes en Sevilla.