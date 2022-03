Monumentos falleros adaptan sus piezas para pedir el 'No a la guerra'

Los monumentos falleros se han sumado a la reivindicación del 'No a la guerra' para rechazar el ataque de Rusia a Ucrania y la petición de paz para este territorio, pocos días antes de salir a la calle en la celebración de las Fallas de este año. Es el caso de la composición que firma el artista fallero Ximo Esteve quien ha señalado que, pese a que su falla ya se encontraba prácticamente finalizada, decidió adaptar algunas piezas e incorporar otras figuras con la que reivindicar un 'No a la guerra" y pedir la paz en Ucrania. "No hay guerras ni buenas ni malas, todas son malditas", ha expuesto.