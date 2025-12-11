Morant, sobre Ábalos: "El PSOE es un partido feminista y no lo representa un putero"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha manifestado, sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que "a este partido centenario, feminista, que defiende los derechos de las mujeres, no lo representa un putero". "El señor Ábalos desde luego a mí no me representa", ha recalcado, y ha asegurado que "nunca" ha compartido ni dirección orgánica con él ni "entorno laboral". Morant ha afirmado que recuperar el escaño que ocupaba Ábalos como diputado en el Congreso, primero en el PSOE y luego en el Grupo Mixto, supone "un motivo de alegría" tanto para los socialistas como para los votantes valencianos. Además, ha resaltado que ella, cuando se puso al frente del PSPV, pidió a Ábalos el acta. Ha instado a que "la justicia siga su camino" y ha mostrado "absoluta colaboración con la justicia y contundencia contra estos presuntos actos delictivos. "Más allá de que se prueben o no, hemos conocido unos audios que son repugantes", ha señalado en alusión a las conversaciones entre Ábalos y Koldo García.