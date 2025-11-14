Morant avisa a Mazón que en su comparecencia en el Congreso no le bastará con "leer 20 folios"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha advertido al todavía 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que su comparecencia del próximo lunes ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso "no se parecerá en nada" a la que protagonizó esta semana en Les Corts: "No nos va a valer en ningún caso que venga a leer ni diez folios, ni 15 folios, ni 20 folios". Así lo ha trasladado a tres días de la comparecencia del 'president' en funciones, que dimitió la semana pasada un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. Morant ha subrayado que Mazón "tiene la obligación legal, por decencia también" de acudir el próximo lunes a la Cámara Baja, ya que todas las personas convocadas a estos órganos deben comparecer "si no hay ningún precepto legal que les exima".