Morant califica de "lamentable" e "indignante" la comparecencia de Mazón en Les Corts

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado de "lamentable" e "indignante" la comparecencia del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el 29 de octubre de 2024. "Si venía a resarcirse y a seguir vengándose de la sociedad valenciana, lo ha hecho. Ningún sentimiento de culpabilidad, justo lo contrario, vuelve a repetir las mismas mentiras hipócritas", de manera que "ha sido un nuevo maltrato a las víctimas" a quienes "ha sido incapaz de enfrentarse a ellas", ha reprochado.