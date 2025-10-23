Morant, sobre citación de Vilaplana: "La gente necesita la verdad" aunque sea "vía judicial"

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que las personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 "necesitan la verdad", aunque la tengan que "descubrir vía judicial". Así se ha expresado la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en València, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado que declare como testigo en la causa de la dana, que se instruye en la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un restaurante el 29 de octubre de 2024.(Fuente: Imágenes Cedidas)