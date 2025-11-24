Morant dice que el Gobierno acoge con "enorme respeto" la renuncia del fiscal general

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el Gobierno acoge "con enorme respeto" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la renuncia que ha presentado al cargo, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Morant ha apuntado que desde el Gobierno "ya venimos desde hace días mostrando nuestro apoyo y nuestro reconocimiento al trabajo hecho por Álvaro García Ortiz en pro de una justicia justa, en pro de la persecución del delito, que en definitiva es lo que tiene que hacer el Ministerio Fiscal". Y en esta línea, ha añadido que hace días el Gobierno ya había dicho que empezaba "con el procedimiento para el cambio" al frente de la Fiscalía General del Estado y "en eso es en lo que está".