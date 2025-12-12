Morant exige a Feijóo que aclare a la jueza de la dana "si mintió"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare a la jueza que investiga la gestión de la dana, en su próxima declaración como testigo, "si mintió él al decir que estaba puntualmente informado o si miente Carlos Mazón ['expresident' de la Generalitat y todavía jefe del PPCV] con su listado de llamadas". Así ha reaccionado a la decisión de la magistrada de Catarroja de citar a declarar como testigo a Feijóo, como pidió la acusación particular ejercida por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0. La jueza justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces 'president', Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".(Fuente: Imágenes Cedidas)