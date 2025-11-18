Morant: "Pérez Llorca viene a tapar una negligente gestión de la que forma parte"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que Juan Francisco Pérez Llorca, cuya candidatura para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat el PP registrará este miércoles en Les Corts, "viene a tapar una negligente gestión de la que forma parte", al haber sido el 'número dos' del jefe del Consell en funciones, le ha acusado de "condenar a los valencianos y valencianas a un nuevo pacto negacionista" y ha vuelto a pedir elecciones en la Comunitat. La líder del PSPV ha recalcado que Pérez Llorca es "justo lo que no necesitamos los valencianos y valencianas" y ha recordado que "es la persona que estuvo en la negociación del 'pacto de la servilleta' del que surgió el gobierno negacionista que nos ha llevado a una gestión catastrófica y dramática con 229 muertes" por la dana del 29 de octubre de 2024.(Fuente: Imágenes Cedidas)