Morant pide a Ábalos que renuncie al acta de diputado "si le queda algo de decencia política"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al exministro José Luis Ábalos a renunciar a su acta de diputado y ha considerado "indecente" que se quiera "parapetar" detrás de la misma. "Si le queda algo de decencia política, lo que tiene que hacer es renunciar a ese acta", ha indicado. Según ha expuesto, "hasta ahora pensábamos" que el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes mantenía el acta "para protegerse judicialmente", pero en este momento, "una vez ya está dentro de la cárcel y ya está siendo juzgado por el Tribunal Supremo", ha reclamado que deje el acta.