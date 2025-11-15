Morant pide elecciones en la Comunitat porque el PP "ha perdido la mayoría social"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana porque "el Partido Popular ha perdido la mayoría social de la calle, que ha dicho basta a tanta indignidad". Ha considerado que los 'populares' no quieren comicios porque "le tienen miedo a las urnas" y ha dicho que ella quiere ser presidenta de la Generalitat para encabezar un gobierno "que se haga cargo de la esperanza y el futuro".(Fuente: Imágenes Satélite)