Morant pide "no adelantar acontecimientos" sobre la reunión de Junts con Puigdemont

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha pedido "no adelantar acontecimientos" respecto a la reunión de la ejecutiva de Junts en Perpinyà con Carles Puigdemont este lunes sobre una posible ruptura con el PSOE, y ha explicado que "cuando se mantiene un diálogo abierto con otras formaciones políticas, hay que esperarse a lo que las formaciones trasladen". No obstante, ha remarcado que la actitud del Gobierno de España es la misma que hace siete años, al no tener una mayoría parlamentaria, y ha asegurado que la voluntad es seguir hasta el año 2027.