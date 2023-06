Morant replica a Abascal: "De nuevo niega un problema y una lacra que tenemos"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, sobre las últimas palabras del líder de Vox, quien ha dicho este lunes que el género es un "concepto ideológico", ha replicado que "de nuevo niega un problema" lo que supone "no querer ver una realidad, una lacra por la que mueren alrededor de 60 mujeres" al año en España. "Negar la evidencia es el primer paso para no hacer nada por solucionar un problema", ha advertido Morant al tiempo que ha asegurado que lo más "alarmante" es saber que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "gobernará con Abascal de vicepresidente si no nos imponemos el 23 de julio", ha augurado.