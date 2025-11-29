Publicado 29/11/2025 15:46:09 +01:00CET

Morant señala que Llorca es "más de lo mismo que Mazón"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha referido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado su nombramiento de como 'president' de la Generalitat Valenciana, como "más de lo mismo que Mazón", quien dimitió como jefe del Consell el pasado lunes 3 de noviembre. Morant ha remarcado que Pérez y Llorca "tampoco representa una versión mejorada" de Mazón, ya que, a su juicio, "es más de lo mismo". (Fuente: Imágenes Cedidas)

Vídeos destacados

Lo más leído