Publicado 20/09/2025 14:39:20 +02:00CET

Morant sostiene que el PP "no tiene perdón" por la dana y reprocha la "impunidad" de Mazón

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido que el PP "no tiene perdón, y tampoco lo han pedido" por la gestión de la dana --que dejó 228 fallecidos, una de ellas embarazada, el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia-- y ha reprochado la "impunidad" del president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón. "Siempre existe el juicio de la ciudadanía y lo pagarán en las urnas", ha aseverado.(Fuente: Imágenes Cedidas)

Vídeos destacados

Lo más leído