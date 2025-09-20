Morant sostiene que el PP "no tiene perdón" por la dana y reprocha la "impunidad" de Mazón

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido que el PP "no tiene perdón, y tampoco lo han pedido" por la gestión de la dana --que dejó 228 fallecidos, una de ellas embarazada, el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia-- y ha reprochado la "impunidad" del president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón. "Siempre existe el juicio de la ciudadanía y lo pagarán en las urnas", ha aseverado.(Fuente: Imágenes Cedidas)