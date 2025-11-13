Morant tacha de "teatro" las negociaciones PP y Vox para suceder a Mazón en la Generalitat

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha sostenido que el acuerdo entre PP y Vox para agotar la legislatura en la Comunitat y evitar elecciones está "hablado y más que arreglado" y "todo lo demás es un teatro", al tiempo que ha insistido en que "la única solución es una convocatoria electoral". Morant ha sostenido que los de Abascal están "muy contentos" porque "son los que mandan" y lograrán imponer sus condiciones a los 'populares'. En su opinión, esto demuestra que "Feijóo se ha convertido en el dirigente del PP con menos liderazgo que ha existido en este país", algo que ha ligado con el hecho de que la presidenta extremeña, María Guardiola, haya convocado elecciones autonómicas "porque no quiere someterse a las peticiones de Vox". Por ello ha exigido "conocer con luz y taquígrafos todas las negociaciones" entre PP y Vox, aunque ha subrayado que los socialistas las rechazan porque "Pérez Llorca y Mazón la misma cosa son, y eso se puede extender a todos" los representantes de ambos partidos.(Fuente: Imágenes Cedidas)