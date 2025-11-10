Moreno anuncia 2.600 millones hasta 2030 para consolidar el liderazgo digital de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes en Granada una inversión para el próximo lustro, que se pone en marcha con los presupuestos de 2026, de 2.600 millones de euros para "seguir creciendo y para consolidar el liderazgo digital de Andalucía en España"."La innovación y la tecnología son, sin duda alguna, palancas estratégicas para la prosperidad y el desarrollo de cualquier territorio en el mundo", ha explicado el presidente de la Junta en su intervención en la inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), junto con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo.