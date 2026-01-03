Su Moreno (CUP) exige al Gobierno que rompa relaciones con EEUU a nivel político y diplomático

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha condenado este sábado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y ha exigido al Gobierno español que "se posicione en contra del ataque y rompa relaciones con EEUU a nivel político y democrático". Lo ha dicho en declaraciones a los medios durante la concentración celebrada en Plaza Urquinaona, ante el Consulado del país, donde se han quemado dos banderas estadounidenses. "Es un ataque imperialista que vulnera el derecho internacional, la soberanía del pueblo de Venezuela y consolida la política imperialista de los Estados Unidos, que solo quiere controlar los recursos naturales", ha remarcado. "Nos dirán que esto se hace en nombre de la democracia, pero sabemos que Estados Unidos quiere expoliar los recursos humanos de Venezuela", ha insistido. La concentración la había convocado la Asamblea Bolivariana de Catalunya, y varias entidades se han sumado al apoyo en las redes sociales, además de acudir miembros de la CUP.