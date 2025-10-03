Moreno: "Europa debe escuchar a las regiones si quiere llegar de verdad a los ciudadanos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este viernes la importancia de la participación de las regiones y ciudades en el marco de la Unión Europea de cara a una óptima gestión de los recursos económicos comunitarios, así como a una cogobernanza real y eficaz en la que se aprovechen los recursos humanos, la capacidad y la experiencia de las que las mismas disponen.Moreno, que también es copresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea, ha intervenido en la mesa redonda 'Los retos políticos de Europa', que se ha celebrado en el marco del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en Grove (Pontevedra), y que ha compartido con Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024), Amanda Sloat, profesora de la IE University; y Jamil Anderlini, editor de Europa Político.