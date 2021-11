Moreno: La Junta será "beligerante" ante una posible salida de la sede social de Unicaja de Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este viernes el "desacuerdo" del Gobierno andaluz ante la posible salida de la sede social de Unicaja Banco de Málaga y ha dicho que será "contundentemente beligerante" y utilizará "todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance" para que no se produzca. "No quiero ni oír hablar de esa situación porque me parecería una traición a lo que se acordó en el proceso de fusión", ha señalado desde Marbella (Málaga), en el día que los trabajadores de Unicaja han iniciado una huelga en Andalucía y en otras comunidades como Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha, en rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la entidad.