Jerez de la Frontera (Cádiz), 19 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a los ciudadanos que, a la hora de votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, "no olviden", además de "las muchas cosas" que han sucedido en España en esta legislatura, como los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) o la "invasión" de Ceuta, las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que "ha retratado como lo retrata una inmensa mayoría de españoles". (Fuente: PP-A)