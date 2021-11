Moreno prevé unas Navidades "razonables" en Andalucía salvo que nuevas cepas "superen a las vacunas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha augurado unas Navidades "razonables" en la comunidad atendiendo a los datos de la pandemia y el "escudo" de la vacunación, aunque ha condicionado el actual escenario sin restricciones a la irrupción de nuevas cepas que superen la capacidad de acción de las vacunas. Actualmente, ha valorado que Andalucía está por debajo de la media española en casos COVID y cuenta con el 93 por ciento de la población vacunada, y eso, "salvo que aparezca una cepa cuya capacidad de acción supere a las vacunas, creo que el escudo de la vacuna y la responsabilidad colectiva nos va a llevar a que tengamos unas Navidades razonables". Por ello, ha trasladado que su gobierno tiene "el máximo interés" de no tomar ninguna decisión que limite la movilidad: "Vamos a intentar que, mientras no se disparen las cifras y, sobre todo, la incidencia clínica, no limitar la movilidad de los ciudadanos ni la movilidad económica, que tanto ha sufrido".