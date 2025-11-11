Moreno se reunirá con el comisario de Agricultura para exigir que no se recorte la PAC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este martes en Almería de que ha invitado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a reunirse en Sevilla sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y evitar un recorte en su presupuesto, encuentro para el que ha asegurado que ha recibido "una más que positiva disposición".En su intervención durante el acto de entrega de resoluciones de ayudas a productores de frutas y hortalizas en el Parque Científico Tecnológico de Almería, el presidente andaluz ha alertado de una hoja de ruta que se discute en el seno de la Unión Europea sobre la reorientación del presupuestario comunitario hacia sectores que registran una pérdida de competitividad de la economía europea, como son la digitalización y la defensa, para advertir entonces que "me parece bien, pero no a costa de la agricultura".